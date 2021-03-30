Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами» назвал иммунизацию от коронавируса единственным путем к «комфортному существованию».

Песков раскрыл подробности вакцинации Путина

«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — цитирует Пескова телеканал «360».

Представитель Кремля считает, что многие россияне подозрительно относятся к прививкам и назвал это «национальными особенностями». Однако, по мнению Пескова, пример недавно привившегося от COVID-19 президента страны Владимира Путина «придаст динамики» процессу вакцинации.

Как отметил пресс-секретарь, необходимо вместе с наращиванием производства вакцин усиливать разъяснительную кампанию, сообщает RT.

«И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это», — уверен представитель Кремля.

Владимир Путин 23 марта сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, напоминает РЕН ТВ. Как отмечал Песков, глава государства чувствует себя хорошо, побочных эффектов после вакцинации нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ПутинВакцинацияКоронавирусДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры