Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Аргументами и фактами» назвал иммунизацию от коронавируса единственным путем к «комфортному существованию».
«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — цитирует Пескова телеканал «360».
Представитель Кремля считает, что многие россияне подозрительно относятся к прививкам и назвал это «национальными особенностями». Однако, по мнению Пескова, пример недавно привившегося от COVID-19 президента страны Владимира Путина «придаст динамики» процессу вакцинации.
Как отметил пресс-секретарь, необходимо вместе с наращиванием производства вакцин усиливать разъяснительную кампанию, сообщает RT.
«И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это», — уверен представитель Кремля.
Владимир Путин 23 марта сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, напоминает РЕН ТВ. Как отмечал Песков, глава государства чувствует себя хорошо, побочных эффектов после вакцинации нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко в России
- Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом
- Песков назвал главное хобби Путина
- Песков прокомментировал рост напряженности в Донбассе
- Цены на автомобили в РФ выросли на 2-8% с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru