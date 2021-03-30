Песков: Иммунизация - единственный способ справиться с коронавирусом

«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — цитирует Пескова телеканал «360».

Представитель Кремля считает, что многие россияне подозрительно относятся к прививкам и назвал это «национальными особенностями». Однако, по мнению Пескова, пример недавно привившегося от COVID-19 президента страны Владимира Путина «придаст динамики» процессу вакцинации.

Как отметил пресс-секретарь, необходимо вместе с наращиванием производства вакцин усиливать разъяснительную кампанию, сообщает RT.

«И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это», — уверен представитель Кремля.

Владимир Путин 23 марта сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, напоминает РЕН ТВ. Как отмечал Песков, глава государства чувствует себя хорошо, побочных эффектов после вакцинации нет.

