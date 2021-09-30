Мурашко: Около 50 млн россиян сделали прививки от COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о количестве россиян, привитых от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По данным министра, оба компонента вакцины получили более 40 млн человек, первым компонентом привиты более 49 млн человек.
При этом Мурашко отметил, что темпы вакцинации от COVID-10 в России за последний месяц несколько снизились
Между тем, в России третий день подряд фиксируются антирекорды по смертности от коронавируса.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, главная причина повышения летальности от COVID-19 – позднее начало лечения.
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