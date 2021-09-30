Мурашко: Около 50 млн россиян сделали прививки от COVID-19

При этом Мурашко отметил, что темпы вакцинации от COVID-10 в России за последний месяц несколько снизились

Между тем, в России третий день подряд фиксируются антирекорды по смертности от коронавируса.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, главная причина повышения летальности от COVID-19 – позднее начало лечения.

