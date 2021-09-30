Мурашко: Около 50 млн россиян сделали прививки от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о количестве россиян, привитых от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По данным министра, оба компонента вакцины получили более 40 млн человек, первым компонентом привиты более 49 млн человек.

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При этом Мурашко отметил, что темпы вакцинации от COVID-10 в России за последний месяц несколько снизились

Между тем, в России третий день подряд фиксируются антирекорды по смертности от коронавируса.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, главная причина повышения летальности от COVID-19 – позднее начало лечения.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМинздрав
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