Мурашко: Ограничения будут полностью сняты только в 2021 году
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире Первого канала предположил, что ограничения, вызванные пандемией COVID-19, могут быть окончательно сняты не раньше февраля 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, для полноценного возвращения к нормальной жизни необходимо выработать фармацевтическую защиту от вируса. Также Мурашко назвал формирование иммунитета одним из важных условий: 50-60% населения должны обладать антителами к вирусу, чтобы прервать цепь заражения.
Мурашко заявил, что начиная с 17 июня будут проводиться первые испытания вакцины от COVID-19 на людях. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. С начала пандемии коронавируса на территории РФ выявлено более 545 тыс случаев коронавируса, 294 тысячи человек уже выздоровели, 7284 погибли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- Новый состав общественной палаты полностью сформирован
- Лукашенко преподнес дар Зеленскому и намекнул на близость народов
- Юлия Липницкая рассказала о своей беременности
- Милонов предложил вышибать «Ганнибалов Лектеров» из молодежи патриотизмом
- Вирусолог назвал преимущество России перед угрозой новой волны коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru