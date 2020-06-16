Мурашко: Ограничения будут полностью сняты только в 2021 году

По словам министра, для полноценного возвращения к нормальной жизни необходимо выработать фармацевтическую защиту от вируса. Также Мурашко назвал формирование иммунитета одним из важных условий: 50-60% населения должны обладать антителами к вирусу, чтобы прервать цепь заражения.

Мурашко заявил, что начиная с 17 июня будут проводиться первые испытания вакцины от COVID-19 на людях. За разработку и проведение испытаний отвечает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. С начала пандемии коронавируса на территории РФ выявлено более 545 тыс случаев коронавируса, 294 тысячи человек уже выздоровели, 7284 погибли.