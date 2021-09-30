Мурашко объявил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V»

Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» успешно завершена, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины», - цитирует Мурашко «Интерфакс».

Мурашко: Около 50 млн россиян сделали прививки от COVID-19

По его словам, испытания проводились с участием пациентов старше 60 лет.

Министр также сообщил, что на основе полученных данных институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.

Ранее Мурашко сообщил, что в России полностью вакцинированы от COVID-19 более 40 млн человек, а первую прививку сделали более 49 млн человек.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаСпутник VМинздрав
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