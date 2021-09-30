Мурашко объявил о завершении третьей фазы испытаний «Спутника V»
Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» успешно завершена, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины», - цитирует Мурашко «Интерфакс».
По его словам, испытания проводились с участием пациентов старше 60 лет.
Министр также сообщил, что на основе полученных данных институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины.
Ранее Мурашко сообщил, что в России полностью вакцинированы от COVID-19 более 40 млн человек, а первую прививку сделали более 49 млн человек.
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