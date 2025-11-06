В РКН авторизовались почти 170 тысяч страниц в соцсетях и мессенджерах

Около 170 тысяч страниц в мессенджерах и социальных сетях с индивидуальной аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков авторизовались в Роскомнадзоре. Об этом рассказала глава департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина в ходе медиафорума «Енисей».

По ее словам, Роскомнадзор в рамках проекта по идентификации и деанонимизации владельцев персональных страниц внес в реестр более 168 тысяч авторизованных страниц.

«При этом заявлений было подано немногим больше 300 тыс. Основная причина, по которой были отсеяны 140 тыс. страниц, это недостаточность аудитории», - отметила Ларина.

В ноябре 2024 года всех владельцев страниц в соцсетях и мессенджерах с аудиторией свыше 10 тысяч человек обязали предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор, напоминает РЕН ТВ.

