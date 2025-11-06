Володин: Госдума проработает введение детских сим-карт
Госдума проработает введение детских сим-карт в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как отметил политик, число ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников детей увеличилось на 30% за два года - с 3,8 тысячи до 5 тысяч. Благодаря родительскому контролю и расширенной фильтрации трафика детские сим-карты помогут в защите от аферистов и различных угроз.
«В первую очередь подразумевается возможность ограничивать пользование определенными сервисами и просмотр нежелательного контента. Также взрослые смогут получать геопозицию своих детей без подачи официального заявления», - написал Володин в Telegram.
В Госдуме считают, что ввести в оборот детские сим-карты следует как можно скорее. Депутаты готовы при необходимости оперативно внести изменения в федеральное законодательство.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал введение специализированных сим-карт для детей, пишет Ura.ru.
