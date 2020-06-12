Мурашко объявил о стабилизации выплат медикам за работу с COVIV-пациентами
Более 270 тысяч медработников получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что ситуация с оплатой труда медиков стабилизировалась. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи», - цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее заведующий медицинской профилактики в КТ-центре КДЦ №3 Алексей Евдошенко в эфире НСН подтвердил своевременность выплат.
«Нам выплатили все вовремя, в нужные сроки. Врачи, медсестры – все довольны. Что-то по налогам [с выплат] взимается, но это какие-то копейки стандартные. Нам средства пришли отдельным траншем, а не в день зарплаты», - рассказал Евдошенко.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
511 тыс.+8 987 / сут.
Умерли
6 715+183 / сут.
Выздоровели
269 тыс.+8 220 / сут.
- Мурашко объявил о стабилизации выплат медикам за работу с COVIV-пациентами
- НАТО включило Украину в партнерство расширенных возможностей
- Главный инфекционист Минздрава заявила о снижении рисков от COVID-19
- МИД Румынии объяснился с послом России после заявлений Захаровой
- Эксперты поспорили о второй волне коронавируса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru