Мурашко объявил о стабилизации выплат медикам за работу с COVIV-пациентами

«Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи», - цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее заведующий медицинской профилактики в КТ-центре КДЦ №3 Алексей Евдошенко в эфире НСН подтвердил своевременность выплат.

«Нам выплатили все вовремя, в нужные сроки. Врачи, медсестры – все довольны. Что-то по налогам [с выплат] взимается, но это какие-то копейки стандартные. Нам средства пришли отдельным траншем, а не в день зарплаты», - рассказал Евдошенко.

