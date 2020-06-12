Мурашко объявил о стабилизации выплат медикам за работу с COVIV-пациентами

Более 270 тысяч медработников получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что ситуация с оплатой труда медиков стабилизировалась. Об этом министр заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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«Сегодня ситуация стабильная, потому что первый период, когда эти выплаты только начались, когда к ним только приступили, возникало очень много вопросов, как со стороны непосредственно организаций, так и со стороны самих медицинских работников. президентские выплаты сегодня получают более 270 тысяч человек в нашей стране, оказывающих помощь пациентам непосредственно в горячих точках, красных зонах, и работающих на специально выделенных бригадах скорой помощи», - цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее заведующий медицинской профилактики в КТ-центре КДЦ №3 Алексей Евдошенко в эфире НСН подтвердил своевременность выплат.

«Нам выплатили все вовремя, в нужные сроки. Врачи, медсестры – все довольны. Что-то по налогам [с выплат] взимается, но это какие-то копейки стандартные. Нам средства пришли отдельным траншем, а не в день зарплаты», - рассказал Евдошенко.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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