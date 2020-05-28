Медики в регионах получат от правительства более 22 млрд рублей
Правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с распространением коронаврирусной инфекции. С таким заявлением вступил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина.
«Сегодня в повестке — выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 млрд рублей», — приводит словам премьера телеканал 360.
Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что президентские выплаты за апрель получили 153 373 медицинских работника. Также он рассказал заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май, напоминает RT.
К слову, младшему медицинскому персоналу в столице назначены дополнительные стимулирующие выплаты в размере до 20 тысяч рублей. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что дополнительное пособие, в частности, полагается сёстрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам. Эти категории получат по 15 тысяч рублей. В случае выявления в медицинском учреждении, где они трудятся, новой коронавирусной инфекции, выплаты увеличиваются до 20 тысяч рублей.
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