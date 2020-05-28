Медики в регионах получат от правительства более 22 млрд рублей

Правительство России выделит регионам более 22 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с распространением коронаврирусной инфекции. С таким заявлением вступил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания кабмина.

«Сегодня в повестке — выделение регионам межбюджетных трансфертов на эти цели, всего это более 22 млрд рублей», — приводит словам премьера телеканал 360.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что президентские выплаты за апрель получили 153 373 медицинских работника. Также он рассказал заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май, напоминает RT.