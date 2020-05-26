Медики КТ-центров рассказали о выплатах в связи с пандемией
Врачи КТ-центров в эфире НСН рассказали о получении выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Российским медикам разных уровней предписано за работу с коронавирусными пациентами осуществить дополнительные выплаты из федерального бюджета. Выплаты ранжируются от водителей скорой помощи до врача – от 25 до 80 тысяч рублей. Также московские городские власти установили собственные выплаты для врачей, среднего и младшего медперсонала – от 30 до 80 тысяч рублей.
По словам заведующей КТ-центром КДЦ №4 Зары Геворкян, которыми она поделилась в эфире НСН, медперсонал получил городские средства в полном объеме и без проволочек.
«Я знаю, что нашим всем врачам, которые работают у нас в КДЦ с ковидными пациентами, все было выплачено, как положено, включая апрель. Никаких задолженностей у нас сейчас нет. Может быть, еще какие-то выплаты ожидаются, этого я сказать не могу, но то, что [за предыдущие месяца] выплатили - это однозначно, врачи недовольства не выражали», - сказала Геворкян.
Заведующий медицинской профилактики в КТ-центре КДЦ №3 Алексей Евдошенко в эфире НСН также подтвердил своевременность выплат.
«Нам выплатили все вовремя, в нужные сроки. Врачи, медсестры – все довольны. Что-то по налогам [с выплат] взимается, но это какие-то копейки стандартные. Нам средства пришли отдельным траншем, а не в день зарплаты», - рассказал Евдошенко.
Напомним, врачам КТ-центров и врачам, которые осуществляют выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому, положена выплата в размере 70 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала эта сумма составляет 50 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
- СМИ: День парада Победы 24 июня сделают выходным
- Минфин объявил о начале выплат на детей с 1 июня
- Кадыров впервые появился на публике после слухов о заражении коронавирусом
- Пробный ЕГЭ пройдет без учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru