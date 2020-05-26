Медики КТ-центров рассказали о выплатах в связи с пандемией

Российским медикам разных уровней предписано за работу с коронавирусными пациентами осуществить дополнительные выплаты из федерального бюджета. Выплаты ранжируются от водителей скорой помощи до врача – от 25 до 80 тысяч рублей. Также московские городские власти установили собственные выплаты для врачей, среднего и младшего медперсонала – от 30 до 80 тысяч рублей.

По словам заведующей КТ-центром КДЦ №4 Зары Геворкян, которыми она поделилась в эфире НСН, медперсонал получил городские средства в полном объеме и без проволочек.

«Я знаю, что нашим всем врачам, которые работают у нас в КДЦ с ковидными пациентами, все было выплачено, как положено, включая апрель. Никаких задолженностей у нас сейчас нет. Может быть, еще какие-то выплаты ожидаются, этого я сказать не могу, но то, что [за предыдущие месяца] выплатили - это однозначно, врачи недовольства не выражали», - сказала Геворкян.