Мурашко: Нужны общие подходы к трансграничным перемещениям вакцинированных

К снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных необходимо формировать общие подходы. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в ходе встречи министров Группы двадцати: «Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН».

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Слова главы российского ведомства приводит пресс-служба Минздрава.

«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание вакцин от коронавирусной инфекции в разных странах – вопрос текущего года. Об этом он заявил на сессии марафона «Новое знание».

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВакцинаМинздрав
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