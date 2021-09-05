Мурашко: Нужны общие подходы к трансграничным перемещениям вакцинированных
К снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных необходимо формировать общие подходы. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в ходе встречи министров Группы двадцати: «Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН».
Слова главы российского ведомства приводит пресс-служба Минздрава.
«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», - цитирует Мурашко РИА Новости.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание вакцин от коронавирусной инфекции в разных странах – вопрос текущего года. Об этом он заявил на сессии марафона «Новое знание».
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