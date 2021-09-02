В ЕС рассказали о взаимном признании COVID-сертификатов с Россией

Россия получила всю необходимую информацию о COVID-сертификате ЕС, но переговоров на данную тему еще нет. Об этом РИА Новости сообщил представитель Европейской комиссии.

Отмечается, что многие страны обратились в ЕС, так как заинтересованы в цифровом сертификате, среди них и Россия. На сегодняшний день страны получили необходимую техническую информацию о сертификате.

Ранее сообщалось, что Россия и Великобритания обсуждают возможность признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

В начале августа Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза и в странах Шенгена сертификаты о вакцинации Сан-Марино, в котором использовали российскую вакцину «Спутник V», а директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал тогда в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что нужно для признания «Спутника V» в Европе.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВакцинаЕвросоюз
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