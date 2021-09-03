В РФПИ рассказали о сроках взаимного признания вакцин от коронавируса
Взаимное признание вакцин от коронавирусной инфекции в разных странах – вопрос текущего года, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом он заявил на сессии марафона «Новое знание».
«И он [вопрос признания] будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», — цитирует Дмитриева РИА Новости.
Глава РФПИ подчеркнул, что не сомневается в скором принятии вакцин в различных странах, кроме того, препараты будут взаимозаменяемыми.
Ранее Дмитриев назвал вакцину «Спутник V» национальным достоянием России, напоминает RT.
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