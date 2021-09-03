В РФПИ рассказали о сроках взаимного признания вакцин от коронавируса

«И он [вопрос признания] будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Глава РФПИ подчеркнул, что не сомневается в скором принятии вакцин в различных странах, кроме того, препараты будут взаимозаменяемыми.

Ранее Дмитриев назвал вакцину «Спутник V» национальным достоянием России, напоминает RT.

