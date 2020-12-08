Мурашко назвал число зарегистрированных в России тестов на COVID-19

В России зарегистрировано более 90 отечественных тест-систем на COVID-19. Об этом в ходе Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что это ПЦР-тест-системы, тесты на определение иммуноглобулинов, а также экспресс-тесты на определение антигена, подчеркивают Известия.

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А ранее стало известно, что сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 планируют сократить до суток. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает Ura.ru.

В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Владимиром Путиным сообщила, что для лабораторий установлен предельный 48-часовой срок предоставления результатов тестирования на COVID-19.

В свою очередь, глава государства отметил, что такой срок — долгий, поскольку за 48 часов инфекция распространится среди большого количества людей. Путин призвал стремиться максимально сократить сроки тестирования на COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
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