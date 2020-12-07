Роспотребнадзор получит более 85 млн рублей на COVID-тесты для других стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Роспотребнадзору в 2021 году будут выделены 85,4 миллиона рублей на производство тестов на коронавирус для поддержки других стран.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что средства направят на финансирование расходов Роспотребнадзора, «связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики COVID-19 для оказания материально-технической поддержки стран Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки».
Согласно распоряжению, МИД России должен проинформировать о принятом решении правительства государств, которые получат помощь от РФ, а Минфину поручено обеспечить финансирование этих расходов в следующем году за счёт федерального бюджета.
Ранее глава российского правительства заявил, что Россия готова «делиться достижениями, которые есть» и передала тесты на COVID-19 во все страны СНГ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru