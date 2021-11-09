Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом вакцины от COVID

На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ он отметил, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 62 млн россиян.

«Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», - добавил Мурашко.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса, число летальных исходов составило 1211, сообщает RT.