Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом вакцины от COVID

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в период нерабочих дней от коронавируса привились 3,7 млн человек, сообщает ТАСС.

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На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ он отметил, что первый компонент вакцины от COVID-19 получили 62 млн россиян.

«Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем», - добавил Мурашко.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса, число летальных исходов составило 1211, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусМинздравВакцинация
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