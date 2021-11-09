Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за неделю в столице на 15% снизилась выявляемость вновь заболевших коронавирусом и на 4% - количество госпитализаций, сообщает ТАСС.

«С 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается», - отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса, число летальных исходов составило 1211, сообщает RT.

