Мурашко назвал число больных COVID-19 россиян
Свыше 800 тысяч человек в России сейчас болеют COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его оценке, это довольно значительное число. Что касается вакцинации, то первым компонентом на сегодня привито более 75 миллионов россиян, заявил глава Минздрава.
Среди работников государственных учреждений вакцинацией охвачено более 80%, уточнил Мурашко. Он охарактеризовал это как хороший результат. По словам главы Минздрава, немало предприятий приняли меры по защите своих сотрудников, и это совершенно правильно.
По словам министра, заболеваемость стабилизировалась и начала немного сокращаться. По данным Михаила Мурашко, в борьбе с коронавирусом в стране в целом принимают участие более 650 тысяч медицинских работников.
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