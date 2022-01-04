Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче московского «Спартака»

Глава Минздрава по видеосвязи напомнил мальчику, что первый матч после зимнего перерыва состоится в конце февраля и передал ему три приглашения на игру. Также Мансур получил мяч и футболку с автографами игроков клуба.

Кроме того, Мурашко заявил, что мальчика, которому нужна медицинская помощь, в Москве проконсультируют ведущие доктора.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике.