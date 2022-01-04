Мурашко исполнил мечту мальчика побывать на матче московского «Спартака»
Министр здравоохранения Михаил Мурашко принял участие в акции «Ёлка желаний» и исполнил мечту Мансура Сарсенбаева из Астраханской области, который хотел побывать на матче футбольного клуба «Спартак», сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава по видеосвязи напомнил мальчику, что первый матч после зимнего перерыва состоится в конце февраля и передал ему три приглашения на игру. Также Мансур получил мяч и футболку с автографами игроков клуба.
Кроме того, Мурашко заявил, что мальчика, которому нужна медицинская помощь, в Москве проконсультируют ведущие доктора.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике.
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