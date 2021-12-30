ДДТ отдала один миллион рублей на благотворительность

Группа ДДТ, собравшая на краудфандинговой платформе Planeta.ru более 22 миллилна рублей на новый альбом, передала 1 миллион из этой суммы на благотворительность. Деньги получили десять благотворительных фондов, участвующих в новогодней онлайн-ярмарке «‎Планета добрых подарков»: «Апрель», «Детская больница», «Дети наши», «Мархамат», «Кораблик», AdVita, «Гражданский союз» (признан иностранным агентом, обжалует этот статус в ЕСПЧ), «ТОК», «РЭЙ» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов».

Всего в онлайн-ярмарке участвует 36 благотворительных фондов и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, Оренбурга и Уфы.