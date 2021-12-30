ДДТ отдала один миллион рублей на благотворительность
Группа ДДТ, собравшая на краудфандинговой платформе Planeta.ru более 22 миллилна рублей на новый альбом, передала 1 миллион из этой суммы на благотворительность. Деньги получили десять благотворительных фондов, участвующих в новогодней онлайн-ярмарке «Планета добрых подарков»: «Апрель», «Детская больница», «Дети наши», «Мархамат», «Кораблик», AdVita, «Гражданский союз» (признан иностранным агентом, обжалует этот статус в ЕСПЧ), «ТОК», «РЭЙ» и учебно-кинологический центр «Собаки-помощники инвалидов».
Всего в онлайн-ярмарке участвует 36 благотворительных фондов и некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, Оренбурга и Уфы.
По словам лидера ДДТ Юрия Шевчука, у группы «получился прекрасный концерт», возможно, самый весомый материально.
«Я думаю, вы позволите нам поделиться с этими фондами, особенно с теми, кто помогает больным детям, флоре и фауне нашей дорогой страны», – сказал музыкант в видеообращении на Planeta.ru.
Онлайн-ярмарка «Планета добрых подарков» продлится до 12 января. Краудфандинговая кампания ДДТ также продлится до этого же числа. Она может стать абсолютным рекордсменом по сумме сборов за всю историю Planeta.ru.
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