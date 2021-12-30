Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области и вместе с ним побывал на кондитерской фабрике, сообщает ТАСС.

Путин поддержал волонтеров и заявил об участии в акции «Елка желаний»

В ходе визита на фабрику «Красный Октябрь» они осмотрели шоколадные экспонаты в музее, после чего попробовали самостоятельно изготавить шоколадные конфеты.

Кроме того глава кабмина и Миша побывали на самой фабрике и увидели, как делают шоколад и конфеты. В завершение экскурсии Мишустин поздравил мальчика с наступающим Новым годом и Рождеством, и подарил ему набор конфет и конструктор Lego.

Ранее к благотворительной акции «Ёлка желаний» присоединился министр обороны Сергей Шойгу, который выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, мечтавшего полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ДетиПоздравлениеНовый ГодМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры