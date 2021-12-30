Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика
Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области и вместе с ним побывал на кондитерской фабрике, сообщает ТАСС.
В ходе визита на фабрику «Красный Октябрь» они осмотрели шоколадные экспонаты в музее, после чего попробовали самостоятельно изготавить шоколадные конфеты.
Кроме того глава кабмина и Миша побывали на самой фабрике и увидели, как делают шоколад и конфеты. В завершение экскурсии Мишустин поздравил мальчика с наступающим Новым годом и Рождеством, и подарил ему набор конфет и конструктор Lego.
Ранее к благотворительной акции «Ёлка желаний» присоединился министр обороны Сергей Шойгу, который выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, мечтавшего полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика
- Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида
- СМИ: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»
- В Москве в новогодние праздники усилят контроль за ношением масок в транспорте
- СМИ предсказали усиление сотрудничества России и Китая против США
- МегаФон составил рейтинг технологичных подарков к Новому году
- Депутат-единоросс арестован по обвинению в мошенничестве
- Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий
- Путин поздравил Байдена и других мировых лидеров с Новым годом
- В Петербурге задержали подозреваемого в серии изнасилований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru