Мишустин исполнил желание мечтавшего побывать на кондитерской фабрике мальчика

В ходе визита на фабрику «Красный Октябрь» они осмотрели шоколадные экспонаты в музее, после чего попробовали самостоятельно изготавить шоколадные конфеты.

Кроме того глава кабмина и Миша побывали на самой фабрике и увидели, как делают шоколад и конфеты. В завершение экскурсии Мишустин поздравил мальчика с наступающим Новым годом и Рождеством, и подарил ему набор конфет и конструктор Lego.

Ранее к благотворительной акции «Ёлка желаний» присоединился министр обороны Сергей Шойгу, который выполнил просьбу подростка Кирилла Ушакова из Владимирской области, мечтавшего полетать на военном вертолёте и побывать на аэродроме, сообщает RT.