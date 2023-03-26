Мурашко: В России нет глобального дефицита лекарств

По его словам, разработаны и внедрены механизмы для оперативного решения сложностей в случае их возникновения. Как отметил министр, в стране появляются новые лаборатории и производства.

Подчеркивается, что в 2023 году Минздрав завершает создание производственной площадки по выпуску тест-систем, «начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий».

Как сообщалось ранее, в России становится меньше дешевых лекарств.

