Мурашко: В России нет глобального дефицита лекарств
В России отсутствует глобальный дефицит лекарство и медицинского оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.
По его словам, разработаны и внедрены механизмы для оперативного решения сложностей в случае их возникновения. Как отметил министр, в стране появляются новые лаборатории и производства.
Подчеркивается, что в 2023 году Минздрав завершает создание производственной площадки по выпуску тест-систем, «начинаем делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий».
Как сообщалось ранее, в России становится меньше дешевых лекарств.
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