Мурашко: Дети стали чаще заражаться COVID-19

Глава Минздрава РФ заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом. Михаил Мурашко отметил, что это происходит из-за агрессивности нового варианта COVID-19.

«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», - заявил министр здравоохранения.

Мурашко добавил, что для минимизации рисков для детей надо привиться родителям, пишет РИА Новости.

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А ранее он заявил, что наиболее благоприятные условия для вакцинации от коронавируса складываются летом, и россиянам лучше сделать прививку от COVID-19 именно в этот период. Мурашко подчеркнул, что не стоит откладывать вакцинацию, «когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь».

Также глава Минздрава сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала 83-процентную эффективность против штамма «дельта», напоминает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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