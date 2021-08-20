Мурашко: Дети стали чаще заражаться COVID-19
Глава Минздрава РФ заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом. Михаил Мурашко отметил, что это происходит из-за агрессивности нового варианта COVID-19.
«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», - заявил министр здравоохранения.
Мурашко добавил, что для минимизации рисков для детей надо привиться родителям, пишет РИА Новости.
А ранее он заявил, что наиболее благоприятные условия для вакцинации от коронавируса складываются летом, и россиянам лучше сделать прививку от COVID-19 именно в этот период. Мурашко подчеркнул, что не стоит откладывать вакцинацию, «когда мы можем профилактировать заболевание, когда мы можем спасти жизнь».
Также глава Минздрава сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» продемонстрировала 83-процентную эффективность против штамма «дельта», напоминает РИА ФАН.
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