Мурашко: Бюджет ФОМС на следующие 3 года обеспечит рост оказания медпомощи в РФ
Бюджет Федерального фонда ОМС на следующие три года обеспечит рост оказания медпомощи и стабильность работы всей системы здравоохранения. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он напомнил, что ранее для поддержки медработников, в первую очередь первичного звена, в стране ввели социальные выплаты. Сегодня, указал Мурашко, их получают уже свыше 950 тысяч медиков.
Ранее, 1 декабря, сообщалось, что в России будет проводиться диспансеризация по здоровью работающих. В программе обязательного медицинского страхования на 2024 год предусмотрен соответствующий тариф, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru