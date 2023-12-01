Мурашко: Бюджет ФОМС на следующие 3 года обеспечит рост оказания медпомощи в РФ

Он напомнил, что ранее для поддержки медработников, в первую очередь первичного звена, в стране ввели социальные выплаты. Сегодня, указал Мурашко, их получают уже свыше 950 тысяч медиков.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что в России будет проводиться диспансеризация по здоровью работающих. В программе обязательного медицинского страхования на 2024 год предусмотрен соответствующий тариф, передает «Радиоточка НСН».

