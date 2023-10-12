Кабмин направит 24,5 млрд рублей на оказание помощи по ОМС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках обязательного медицинского страхования в текущем году выделят дополнительно 24,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
По его словам, благодаря этому общий объем средств, направленных на эти цели, достигнет 190 млрд рублей.
«Увеличение финансирования позволит повысить доступность медицины. У людей по всей стране появится больше возможностей, чтобы восстановить и поправить свое здоровье», – подчеркнул он.
Мишустин добавил, что в рамках базовой программы ОМС в России предоставляется около 70 видов высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.
Ранее российский премьер-министр заявил, что на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах будут выделены 60 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru