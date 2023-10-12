Кабмин направит 24,5 млрд рублей на оказание помощи по ОМС

По его словам, благодаря этому общий объем средств, направленных на эти цели, достигнет 190 млрд рублей.

«Увеличение финансирования позволит повысить доступность медицины. У людей по всей стране появится больше возможностей, чтобы восстановить и поправить свое здоровье», – подчеркнул он.

Мишустин добавил, что в рамках базовой программы ОМС в России предоставляется около 70 видов высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе, лечение сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.

Ранее российский премьер-министр заявил, что на ускоренное финансирование строительства автодорожной инфраструктуры в регионах будут выделены 60 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

