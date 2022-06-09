Гинцбург: группа детей 9-11 лет получит вакцину от COVID-19 первыми

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования детской вакцинации от коронавируса начнутся с возрастного диапазона 9-11 лет. Об этом он сообщил ТАСС.

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Гинцбург уточнил, что первые 16 детей вместе с родителями уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие.

По его словам, после исследования первой группы вакцину получат дети 6-9 лет.

Ранее, 24 января, Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей 6-11 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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