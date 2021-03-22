Минздрав заявил о завершении клинических испытаний вакцины «Спутник лайт»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что документы для регистрации вакцины «Спутник лайт» уже подготовлены, сообщает ТАСС.

На совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам вакцинации против коронавируса глава Минздрава рассказал, что клинические исследования препарата завершены.

Ранее Путин рассказал, что в России могут создать «лайт-вакцину» от коронавируса с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Позже глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, сообщает телеканал «360». По его словам речь идёт о государствах Африки и Юго-Восточной Азии с высокой плотностью населения.

