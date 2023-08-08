Мурашко анонсировал введение новой системы оплаты труда медиков с 2025 года
8 августа 202309:52
Переход на новую систему оплаты труда медиков планируется в России с 2025 года. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, в стране введут единую систему оплаты труда работников здравоохранения.
«Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Министр добавил, что федеральные власти изучают опыт субъектов, пишет Ura.ru.
Ранее Мурашко сообщил, что в августе начнутся поставки вакцин от гриппа в регионы РФ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru