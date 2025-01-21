Мурашко: 103 тысячи россиянок бесплатно пройдут процедуру ЭКО в этом году
Экстракорпоральное оплодотворение в России стало практически рутиной, в этом году планируется, что процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине.
Он отметил, что в 2024 году было сделано свыше 84 тысяч полных циклов ЭКО. По словам Мурашко, каждый год в России с помощью вспомогательных репродуктивных технологий рождается свыше 30 тысяч детей.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН рассказала, что антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, при его низких показателях стоит задуматься о заморозке яйцеклеток, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru