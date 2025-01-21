Мурашко: 103 тысячи россиянок бесплатно пройдут процедуру ЭКО в этом году

Экстракорпоральное оплодотворение в России стало практически рутиной, в этом году планируется, что процедуру бесплатно пройдут более 103 тысяч пациенток. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине.

Вице-мэр Ракова анонсировала запуск первого клиентского пути для лечения бесплодия

Он отметил, что в 2024 году было сделано свыше 84 тысяч полных циклов ЭКО. По словам Мурашко, каждый год в России с помощью вспомогательных репродуктивных технологий рождается свыше 30 тысяч детей.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН рассказала, что антимюллеров гормон показывает репродуктивный резерв, при его низких показателях стоит задуматься о заморозке яйцеклеток, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РождаемостьМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры