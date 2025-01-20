Вице-мэр Ракова анонсировала запуск первого клиентского пути для лечения бесплодия

В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве разработали и утвердили первый клиентский путь для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Программа рассчитана на 12 месяцев, в нее входит комплекс исследований и лечение для пациентов с диагнозом бесплодие. О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На первом этапе программы женщина должна посетить акушера-гинеколога. Врач проведёт осмотр и предложит сделать УЗИ матки и придатков и сдать необходимые анализы. Партнеру женщины в это время необходимо обратиться к урологу и сдать анализ семенной жидкости.

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Когда врач соберет все необходимые данные, он сможет точно определить причины бесплодия. Затем он обсудит с женщиной дальнейшие шаги и даст ей полезные рекомендации.

Врачи сделают все возможное, чтобы беременность могла наступить естественным путем. Если же по истечении 12 месяцев желаемый результат не будет достигнут, женщину направят в специализированную клинику, где ей помогут стать матерью при помощи вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе бесплатные процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития

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