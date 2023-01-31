Мурал с изображением Пушкина закрасили в Харькове
Украинские СМИ сообщают, что в центре Харькова закрасили мурал с изображением поэта Александра Пушкина.
Отмечается, что до этого изображение, которое было размещено на улице, названной в честь русского поэта, подверглось налету вандалов. Портрет Пушкина был облит красной краской. Сейчас мурал полностью закрашен.
Ранее оофициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование улицы актера и поэта Владимира Высоцкого в украинском городе Изюм в улицу основателя компании Apple Стива Джобса. Дипломат процитировала строчку из песни Высоцкого: «ой, Вань, гляди, какие клоуны».
С 2014 года на Украине ведется борьба с русскими топонимами. Переименовываются улицы, города, станции метро и другие объекты, которые как-либо связаны с Россией.
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