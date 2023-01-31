Мурал с изображением Пушкина закрасили в Харькове

Отмечается, что до этого изображение, которое было размещено на улице, названной в честь русского поэта, подверглось налету вандалов. Портрет Пушкина был облит красной краской. Сейчас мурал полностью закрашен.

Ранее оофициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование улицы актера и поэта Владимира Высоцкого в украинском городе Изюм в улицу основателя компании Apple Стива Джобса. Дипломат процитировала строчку из песни Высоцкого: «ой, Вань, гляди, какие клоуны».

С 2014 года на Украине ведется борьба с русскими топонимами. Переименовываются улицы, города, станции метро и другие объекты, которые как-либо связаны с Россией.

