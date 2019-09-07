«Мураками» порадовались теплу на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

В день рождения Москвы, в честь ее 872-летия, радиостанция «НАШЕ Радио» решила устроить настоящий подарок всем поклонникам хорошей музыки и тем, кто успел соскучиться по «НАШЕСТВИЮ» - фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

7 и 8 сентября с 12:00 часов в центре столицы, на проспекте Академика Сахарова начался двухдневный музыкальный марафон, который соберет артистов, недавно отпраздновавших 20-летие легендарного фестиваля.

Солистка группы Диляра Вагапова за кулисами фестиваля в интервью НСН поделилась праздничным настроением от фестиваля «Наши в городе».

«Настроение прекрасное, потому что сегодня солнце, солнечная погода! Это будто бы вся Москва и москвичи встречают нас с распростертыми объятиями! А это всегда приятно – когда ждут, когда не только внутри тепло, но еще и снаружи. Это всегда хорошо!», - отметила певица.

Ранее хедлайнер фестиваля, знаментый рок-музыкант Гарик Сукачёв в эфире НСН пообещал Москве, горожан и гостям отличный праздник в день города.

Весь список исполнителей и расписание фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» - на официальном сайте Nashe.ru. Следите за новостями в эфире «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции!

