В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнинга в России

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который регулирует процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу, сообщает «Интерфакс».

Закон планируется принять в декабре 2022 года. Об этом рассказал один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно документу, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту, либо через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании, либо через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.

Кроме того, законопроект устанавливает запрет на рекламу криптовалюты.