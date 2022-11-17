В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнинга в России
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который регулирует процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу, сообщает «Интерфакс».
Закон планируется принять в декабре 2022 года. Об этом рассказал один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно документу, майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую валюту, либо через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании, либо через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.
Кроме того, законопроект устанавливает запрет на рекламу криптовалюты.
Как отмечается, контроль за соблюдением требований в сфере майнинга будет проводить федеральный орган исполнительной власти, который определит правительство.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря составить предложения по использованию цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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