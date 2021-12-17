Мультипликатор поспорил с Мишустиным из-за «Смешариков»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 17 декабря на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа назвал мультфильм «Смешарики» гимном детства нынешнего поколения детей.

«"У каждого свой вкус", - сказал индус. Это не самый лучший в мире сериал. Трилогия о Винни-Пухе – вот это сериал. С ним ничто не может сравниться. Мы разошлись с Мишустиным и в этом. Профессионально сделан мультфильм «Маша и медведь», я ничего не могу сказать, он сделан хорошо. Тем более он покрыл весь земной шар, это и коммерческий успех замечательный. Это не художественный подвиг, но коммерческий проект и сделан он очень профессионально», - отметил Бардин.

По его словам, движение вперед нужно искать только в авторской мультипликации.

«Сейчас индустриальная мультипликация путается в ногах у зрителя, пытаясь войти в современный тренд, пытаясь угадать вкус и потребности сегодняшнего зрителя. Угадать вкус – это забота официанта, а не режиссера. Я не приверженец такого подхода, я считаю мультипликацию искусством, а искусство предполагает самостоятельное движение и свободное плавание, а не подверженность вкусу зрителя. Сегодняшние продюсеры на крючке у зрителя и это неправильно абсолютно», - резюмировал Бардин.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о записи кавер-версии песни из «Смешариков» и своем отношении к этому мультфильму.

