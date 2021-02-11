Муфтият Ставрополья поможет женщине, которая подменила детей куклами

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина из Дагестана демонстрирует завернутых в саван кукол. По его словам, он получил их вместо тел своих умерших детей в одном из перинатальных центров Ставрополя.



Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал на инцидент и провел проверку, по итогам которой выяснилось, что "лишившаяся детей" женщина симулировала беременность и роды, чтобы не огорчать мужа.

Заместитель муфтия рассказал, что обман, который совершила женщина, является большим грехом в исламе, кроме того, происшествие стало "причиной смуты", что также порицается религиозными людьми. При этом Шарыпов отметил, что его причиной стало семейное недопонимание, и предложил помощь женщине и ее мужу. По его словам, с женщиной будет проведена беседа с участием психолога.