Муфтият Ставрополья поможет женщине, которая подменила детей куклами

Духовное управление мусульман Ставропольского края поможет семье женщины, которая симулировала беременность, а затем подменила детей куклами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя муфтия региона Закира Шарыпова.

Власти Ставрополья опровергли информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина из Дагестана демонстрирует завернутых в саван кукол. По его словам, он получил их вместо тел своих умерших детей в одном из перинатальных центров Ставрополя.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отреагировал на инцидент и провел проверку, по итогам которой выяснилось, что "лишившаяся детей" женщина симулировала беременность и роды, чтобы не огорчать мужа.

Заместитель муфтия рассказал, что обман, который совершила женщина, является большим грехом в исламе, кроме того, происшествие стало "причиной смуты", что также порицается религиозными людьми. При этом Шарыпов отметил, что его причиной стало семейное недопонимание, и предложил помощь женщине и ее мужу. По его словам, с женщиной будет проведена беседа с участием психолога.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:МусульманеДетиСтавропольский Край
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