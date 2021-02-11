Власти Ставрополья опровергли информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев

Видео, на котором мужчина из Дагестана демонстрирует завернутых в саван кукол, получили широкую огласку в соцсетях. По словам автора видео, его дети родились в перинатальном центре в Ставрополе. Ранее этот инцидент прокомментировал в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона пообещал разобраться с ситуацией.



Агентство передает, что Минздрав провел собственную проверку. По ее результатам женщину с указанными в соцсетях данными не обнаружили ни в одном из медучреждений родовспоможения во всем Ставрополье "ни в текущем, ни в прошлом году".