Власти Ставрополья опровергли информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев
Минздрав Ставропольского края опроверг информацию том, что отец погибших детей получил двух кукол вместо тел новорожденных. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео, на котором мужчина из Дагестана демонстрирует завернутых в саван кукол, получили широкую огласку в соцсетях. По словам автора видео, его дети родились в перинатальном центре в Ставрополе. Ранее этот инцидент прокомментировал в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Глава региона пообещал разобраться с ситуацией.
Агентство передает, что Минздрав провел собственную проверку. По ее результатам женщину с указанными в соцсетях данными не обнаружили ни в одном из медучреждений родовспоможения во всем Ставрополье "ни в текущем, ни в прошлом году".
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- В Пентагоне разработают «новый подход» к Китаю
- Литва отказалась выдавать России соратника Навального Леонида Волкова
- ПВО отразили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
- Экс-посол РФ в Аргентине стал свидетелем по делу о контрабанде кокаина
- СМИ: Супруга Навального прилетела в Германию с частным визитом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru