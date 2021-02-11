Губернатор Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев

Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

По его словам, роддома региона проверили сотрудники правоохранительных органов и следователи. Как оказалось, «женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае».