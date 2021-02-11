Губернатор Ставрополья опроверг информацию о выдаче кукол вместо тел младенцев
Информация о том, что в перинатальном центре Ставрополя отцу вместо тел младенцев выдали кукол, не подтвердилась, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.
По его словам, роддома региона проверили сотрудники правоохранительных органов и следователи. Как оказалось, «женщина с такими именем, отчеством и фамилией не только в них не поступала, но и не наблюдалась у нас в крае».
Ранее Минздрав Ставропольского края опроверг информацию том, что отец погибших детей получил двух кукол вместо тел новорожденных.
Видео, на котором мужчина из Дагестана демонстрирует завернутых в саван кукол, получили широкую огласку в соцсетях. По словам автора видео, его дети родились в перинатальном центре в Ставрополе.
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