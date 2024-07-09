Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером
Мусульманам следует воздержаться от ношения никаба «во избежание угрозы безопасности всего общества». Однако при необходимости женщины могут прикрыть лицо, следует из шариатского решения, которое муфтият Дагестана опубликовал в Telegram-канале.
«Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка», — указано в шариатском решении.
Также уточняется, что никаб вызывает у населения страх и становится причиной усугубления напряженности в обществе. Помимо прочего, он привлекает к женщинам повышенное внимание.
Ранее муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов на территории региона, хотя действовавший при муфтияте отдел фетв не усмотрел оснований для постоянного запрета ношения этого головного убора, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru