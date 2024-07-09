Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером

«Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка», — указано в шариатском решении.

Также уточняется, что никаб вызывает у населения страх и становится причиной усугубления напряженности в обществе. Помимо прочего, он привлекает к женщинам повышенное внимание.

Ранее муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов на территории региона, хотя действовавший при муфтияте отдел фетв не усмотрел оснований для постоянного запрета ношения этого головного убора, напоминает «Радиоточка НСН».

