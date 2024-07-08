В Северной Осетии выступили с рекомендацией отказаться от ношения никаба
Главное духовное управление мусульман Северной Осетии рекомендовало отказаться от ношения никаба, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагим Дзагуров.
Уточняется, что такое решение было принято на фоне заявления Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) о том, что ношение никаба наносит практический вред мусульманам, и угрожает раздором в межнациональных отношениях России. Также акцентировалось внимание на том, что ислам предписывает закрывать части тела, исключая лицо, кисти рук и ступни.
При этом, по словам Дзагурова, сложно ввести полный запрет на ношение никаба, поскольку это идет вразрез с действующим законом о свободе совести и о религиозных объединениях.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, напоминает «Радиоточка НСН».
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