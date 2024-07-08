В Северной Осетии выступили с рекомендацией отказаться от ношения никаба

Уточняется, что такое решение было принято на фоне заявления Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) о том, что ношение никаба наносит практический вред мусульманам, и угрожает раздором в межнациональных отношениях России. Также акцентировалось внимание на том, что ислам предписывает закрывать части тела, исключая лицо, кисти рук и ступни.

При этом, по словам Дзагурова, сложно ввести полный запрет на ношение никаба, поскольку это идет вразрез с действующим законом о свободе совести и о религиозных объединениях.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что запрет на ношение никаба не относится к сфере прав человека и не может быть решен в рамках общественной дискуссии, напоминает «Радиоточка НСН».

