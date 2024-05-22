Муфтий Москвы заявил, что запрет никаба может разрушить целостность России

«Большая вероятность, что запрет на никаб в России даст повод внешним врагам для разжигания ненависти в обществе и разрушения целостности страны», - сказал Аляутдинов «Газете.Ru».

Аляутдинов призвал выяснить, есть ли связь между ношением никаба и повышением риска терроризма.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева призвала принимать взвешенные решения и не выносить обсуждение вопроса в СМИ.

