Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности

По его словам, это является явным проявлением религиозной дискриминации. Аляутдинов считает, что представители ислама могут почувствовать себя ущемленными.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба – традиционного женского головного убора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

