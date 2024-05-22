Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности
22 мая 202404:32
Запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве, сообщил РБК муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
По его словам, это является явным проявлением религиозной дискриминации. Аляутдинов считает, что представители ислама могут почувствовать себя ущемленными.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба – традиционного женского головного убора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности
- Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
- На Украине не исключили отключения электроэнергии зимой
- Евросоюз резко нарастил импорт зерна из России
- СМИ: Рейтинг Байдена упал до 36%
- В США призвали разрешить Киеву атаковать РФ дальнобойным оружием
- Основатель Blackwater заявил о передаче Украине устаревшего оружия
- Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором
- Путин прокомментировал гибель Раиси
- Представительство РФ при Евросоюзе: ЕС придется вернуть украденные активы России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru