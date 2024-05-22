Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности

Запрет на ношение никабов в России может способствовать росту конфликтов на религиозной почве, сообщил РБК муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

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По его словам, это является явным проявлением религиозной дискриминации. Аляутдинов считает, что представители ислама могут почувствовать себя ущемленными.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба – традиционного женского головного убора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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