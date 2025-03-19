Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру

Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что современная пропаганда и политтехнологии строятся через «мемологию», то есть воздействие на общественное сознание через массовую культуру.

Он отметил, что важные мировые события часто «обкатываются» через кино, сериалы и мультфильмы, где протестируются реакции общества, чтобы подготовить людей к будущим катастрофам.