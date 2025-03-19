Муфтий Башкортостана заявил, что мир готовят к катаклизмам через культуру

Глава Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что современная пропаганда и политтехнологии строятся через «мемологию», то есть воздействие на общественное сознание через массовую культуру.

Он отметил, что важные мировые события часто «обкатываются» через кино, сериалы и мультфильмы, где протестируются реакции общества, чтобы подготовить людей к будущим катастрофам.

«Манипуляции и фейки»: Бесконтрольные нейросети могут привести к мировым конфликтам

Биргалин пояснил, что популярные утверждения о том, что мультсериал «Симпсоны» якобы предсказывает будущее, на самом деле представляют собой результат работы определенных сил, которые через массовую культуру закладывают конкретные смыслы.

По его мнению, это не случайности, а целенаправленная подготовка общественного восприятия к катастрофам, таким как пандемии. Муфтий подчеркнул, что подобные явления являются частью более широкой пропагандистской стратегии, в которой проходит несколько стадий восприятия — от отрицания до принятия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: из
ТЕГИ:Культура

Горячие новости

Все новости

партнеры