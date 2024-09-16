«МТС Юрент» впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей за езду вдвоем

Компания «МТС Юрент» выписала штраф в 100 тысяч рублей за нарушение правил использования самоката, когда два человека ездили на одном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба компании. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к его аккаунту.

Согласно пресс-релизу, это уже второй случай, когда кикшеринговый сервис применяет такой крупный штраф. «МТС Юрент» поддержал инициативу Департамента транспорта Москвы по ужесточению санкций за передачу управления самокатом детям и езду вдвоем, вступившую в силу с 1 сентября.

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Информацию о нарушении предоставил консультант службы безопасности компании. После проверки был выявлен аккаунт нарушителя, которому и был выставлен штраф.

В пресс-службе компании добавили, что для усиления контроля за использованием самокатов вдвоем увеличено число консультантов по безопасности. Также на всех самокатах в Москве установлены крупные номера, которые легче считываются камерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МТСШтрафсамокат

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