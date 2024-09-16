«МТС Юрент» впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей за езду вдвоем

Компания «МТС Юрент» выписала штраф в 100 тысяч рублей за нарушение правил использования самоката, когда два человека ездили на одном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба компании. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к его аккаунту.

Согласно пресс-релизу, это уже второй случай, когда кикшеринговый сервис применяет такой крупный штраф. «МТС Юрент» поддержал инициативу Департамента транспорта Москвы по ужесточению санкций за передачу управления самокатом детям и езду вдвоем, вступившую в силу с 1 сентября.