«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

Уточняется, что пользователь был наказан за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Штраф был выписан после обращения очевидца, который отправил службе сервиса фотографии трёх подростков во время поездки.

В «Яндекс Go» рассказали, что поездка была определена по времени и номеру на самокате. Штраф выставили на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

Ранее в департаменте образования и науки Москвы заявили, что столичные школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

