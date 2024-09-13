«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что пользователь был наказан за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Штраф был выписан после обращения очевидца, который отправил службе сервиса фотографии трёх подростков во время поездки.

В «Яндекс Go» рассказали, что поездка была определена по времени и номеру на самокате. Штраф выставили на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

Ранее в департаменте образования и науки Москвы заявили, что столичные школьники начнут изучать правила безопасного вождения на самокатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафЯндексэлектросамокат

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