МТС: Рост цен на связь экономически обоснован

В компании сообщили, что все необходимые подтверждения заранее предоставили Федеральной антимонопольной службе. Отмечается, что рост абонентской платы вызван увеличением затрат на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания качества услуг связи.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Повышение цен коснулось более 30 миллионов абонентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

