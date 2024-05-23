МТС: Рост цен на связь экономически обоснован
Сотовый оператор МТС заявил, что повышение абонентской платы является экономически обоснованным, сообщает «360».
В компании сообщили, что все необходимые подтверждения заранее предоставили Федеральной антимонопольной службе. Отмечается, что рост абонентской платы вызван увеличением затрат на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания качества услуг связи.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Повышение цен коснулось более 30 миллионов абонентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru