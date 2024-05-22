ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг
22 мая 202415:45
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг
Отмечается, что мобильный оператор повысил стоимость услуг в среднем на 8% в апреле и марте.
Повышение цен коснулось более 30 миллионов абонентов.
В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru