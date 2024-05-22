ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг

Экс-министр экономики Нечаев назвал нелепым запрет ФАС на прогнозы о росте цен

Отмечается, что мобильный оператор повысил стоимость услуг в среднем на 8% в апреле и марте.

Повышение цен коснулось более 30 миллионов абонентов.

В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФАССотовые Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры