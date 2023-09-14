ФАС анонсировала проверку из-за повышения тарифов МТС

Федеральная антимонопольная служба проанализирует повышение тарифов на связь мобильным оператором МТС, отмечает пресс-служба ведомства.

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Оператор в четверг разослал клиентам уведомления о повышении тарифов на 59 рублей с 28 сентября. ФАС потребует от МТС объяснить причину роста стоимости.

«В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», - сообщили в антимонопольной службе.

Ранее ФАС заинтересовалась МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета со смартфонов. В 2022 году арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения антимонопольного ведомства, уличившего мобильного оператора в необоснованном повышении тарифов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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