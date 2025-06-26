«Это не явление, а выдумка. Звонок - это всего лишь звонок. Пока меня не соединил с вами, никакой тариф не идет. Если соединения нет, передатчик и приемник не задействованы. Это кто-то пошутил. Я могу подтвердить, что один банк серьезный поднял цену за информирование о действиях по карте. Если учесть, что у этого банка десятки миллионов абонентов, то курочка не проголодается. А то, что гудки тарифицируют, - это вызывает только смех. Я думаю, это кто-то прикололся и пошло-поехало», - сказал эксперт.

По его словам, эта отрасль серьезно контролируется государством, которое не одобрило бы эту «дичь».

«Как можно это тарифицировать? Я звоню, а человек не берет трубку. Может быть, он спит или он в ванной. И за что я плачу, пока идет звонок? Не знаю. Это точно не пройдет ни через ФАС, ни через Минцифры. Связь, особенно мобильная, наравне с оборонкой является одной из немногих отраслей, которая жестко регулируется государством. Кто бы что ни придумал из сообразительных операторов, им придется пройти через сито соответствующих государственных структур. Даже если говорить про подобную дичь, решение будет принимать не сам оператор, решивший установить такой странный тариф. Он может выдвинуть идею, а оценивать ее будут те, кто надзирает за отраслью связи», - заключил собеседник НСН.

Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что с 2026 года будет заметное повышение тарифов сотовых операторов, если государство не субсидирует эту отрасль.

