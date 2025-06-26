«ФАС не пропустит»: Плату за телефонные гудки назвали шуткой
Если сотовый оператор решится установить такой странный тариф, эта «дичь» должна будет пройти через сито согласований государственных структур, сказал в эфире НСН Леонтий Букштейн.
Информация от взимании сотовыми операторами платы за прослушивание гудков при исходящем звонке – не более, чем выдумка, поскольку эту инициативу заблокируют ФАС, Минцифры и другие контролирующие органы, объяснил в интервью НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
По данным Telegram-канала Mash, ряд операторов начали тарифицировать время, когда в телефоне раздаются гудки. Букштейна рассмешила эта новость.
«Это не явление, а выдумка. Звонок - это всего лишь звонок. Пока меня не соединил с вами, никакой тариф не идет. Если соединения нет, передатчик и приемник не задействованы. Это кто-то пошутил. Я могу подтвердить, что один банк серьезный поднял цену за информирование о действиях по карте. Если учесть, что у этого банка десятки миллионов абонентов, то курочка не проголодается. А то, что гудки тарифицируют, - это вызывает только смех. Я думаю, это кто-то прикололся и пошло-поехало», - сказал эксперт.
По его словам, эта отрасль серьезно контролируется государством, которое не одобрило бы эту «дичь».
«Как можно это тарифицировать? Я звоню, а человек не берет трубку. Может быть, он спит или он в ванной. И за что я плачу, пока идет звонок? Не знаю. Это точно не пройдет ни через ФАС, ни через Минцифры. Связь, особенно мобильная, наравне с оборонкой является одной из немногих отраслей, которая жестко регулируется государством. Кто бы что ни придумал из сообразительных операторов, им придется пройти через сито соответствующих государственных структур. Даже если говорить про подобную дичь, решение будет принимать не сам оператор, решивший установить такой странный тариф. Он может выдвинуть идею, а оценивать ее будут те, кто надзирает за отраслью связи», - заключил собеседник НСН.
Глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что с 2026 года будет заметное повышение тарифов сотовых операторов, если государство не субсидирует эту отрасль.
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