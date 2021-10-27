МРОТ или смерть: Назван эффективный способ борьбы с суррогатным алкоголем

Контрафактный алкоголь граждане России приобретают в связи со слишком высокой ценой качественных спиртных напитков для большинства населения. Так считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, решить данную проблему можно исключительно за счёт значительного увеличения минимальной оплаты труда и пенсий.

Как подчеркнул эксперт, россияне с зарплатами 16-18 тысяч рублей сознательно делают выбор в пользу суррогата в нелегальной торговой сети.

«Потому что она в два с половиной раза дешевле легальной, а они не могут себе позволить легальный алкоголь. У нас спиртное самое дорогое в мире относительно зарплат. Поднимите минимальную зарплату, поднимите пенсии, и никто не будет пить эти настойки, лосьоны и средства для мытья унитаза», – заметил Дробиз в эфире «Радио 1».