МРОТ или смерть: Назван эффективный способ борьбы с суррогатным алкоголем

Контрафактный алкоголь граждане России приобретают в связи со слишком высокой ценой качественных спиртных напитков для большинства населения. Так считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, решить данную проблему можно исключительно за счёт значительного увеличения минимальной оплаты труда и пенсий.

Как подчеркнул эксперт, россияне с зарплатами 16-18 тысяч рублей сознательно делают выбор в пользу суррогата в нелегальной торговой сети.

«Потому что она в два с половиной раза дешевле легальной, а они не могут себе позволить легальный алкоголь. У нас спиртное самое дорогое в мире относительно зарплат. Поднимите минимальную зарплату, поднимите пенсии, и никто не будет пить эти настойки, лосьоны и средства для мытья унитаза», – заметил Дробиз в эфире «Радио 1».

От «Боярышника» до «Деда Мороза». Почему в России продолжают травиться спиртом

Руководитель ЦИФФРА призвал брать пример в этом плане с Западной Европы:

«Основной принцип регулирования алкогольного рынка на западе – доступность качественного заводского алкоголя для всех слоёв населения. Поэтому пособие по безработице в Германии 900 евро, а бутылка хорошего крепкого алкоголя – 4 евро».

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой об ужесточении ответственности для виновных в массовой гибели людей из-за отравления алкоголем.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КонтрафактМРОТАлкоголь
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