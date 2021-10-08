От «Боярышника» до «Деда Мороза». Почему в России продолжают травиться спиртом

За последние шесть лет это уже третья подобная трагедия в регионе. Так, 27-28 ноября 2015 года жертвами контрафакта стали как минимум трое жителей Оренбургской области. 25 декабря 2016 года в Оренбуржье несколько человек отравились метиловым спиртом под видом водки из Казахстана. Однако массовые отравления происходили и в других российских регионах. Так, 23 ноября 2015 года в Красноярске 16 человек отравились поддельным алкоголем, трое погибли. Все они покупали бутылки с этикеткой Jack Daniel’s через интернет. Впоследствии число жертв подделки достигло девяти, пострадали 45 жителей города. 1 апреля 2016 года в БСМП Красноярска с признаками отравления попали двое молодых людей и две несовершеннолетние девушки, одна из которых умерла 14 апреля. Еще пять человек пострадали. В январе 2017 года три человека в Петербурге скончались после употребления стеклоочистителя «Дед Мороз».

Тогда в беседе с НСН главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов заявил, что не видит в волне отравлений поддельным алкоголем ничего странного. Он заявил, что на Урале, в Сибири и Оренбургской области много бедных жителей, для которых легальный алкоголь недоступен из-за высоких цен.

«Это те регионы, где нечем платить за алкоголь. В местах, где ближайший магазин с лицензией находится на расстоянии нескольких десятков километров, такие точки продажи не востребованы. Поэтому там и процветает подпольный рынок. А перед новогодними праздниками эта тенденция доберётся и до крупных городов», - заявил Смирнов.

Самым крупным подобным происшествием стало отравление концентратом «Боярышника» в одном из районов Иркутска 17-26 декабря 2016 года. В косметическом концентрате для ванн оказался метиловый спирт. В результате отравления 76 человек погибли. В регионе вводили режим ЧС. Продажа настойки была запрещена, однако менее, чем через год легализована вновь.