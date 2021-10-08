От «Боярышника» до «Деда Мороза». Почему в России продолжают травиться спиртом
За прошедшие шесть лет в России от последствий употребления отравленного алкоголя пострадали сотни человек.
В четверг, 7 октября в Оренбуржье появились первые сообщения о гибели людей с признаками отравления алкоголем. Троих подозреваемых в сбыте и производстве смертельного алкоголя вскоре арестовали в городе Орске, ими оказались 29-летний местный житель, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский. От последствий употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области, по последним данным, скончались уже 18 человек. Минимум 36 пострадавших находятся в больницах Орска, Ясного и Адамовки.
В росте подпольного алкогольного рынка виновата российская действительность, подчеркнул гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«До тех пор, пока мы не повысим уровень наших граждан, их доходы, пока не реализуем нормальную реформу легальной розничной продажи алкоголя, мы проблему как алкоголизации, так и таких случаев, которые мы с вами обсуждаем, не решим», - заявил Черниговский.
За последние шесть лет это уже третья подобная трагедия в регионе. Так, 27-28 ноября 2015 года жертвами контрафакта стали как минимум трое жителей Оренбургской области. 25 декабря 2016 года в Оренбуржье несколько человек отравились метиловым спиртом под видом водки из Казахстана. Однако массовые отравления происходили и в других российских регионах. Так, 23 ноября 2015 года в Красноярске 16 человек отравились поддельным алкоголем, трое погибли. Все они покупали бутылки с этикеткой Jack Daniel’s через интернет. Впоследствии число жертв подделки достигло девяти, пострадали 45 жителей города. 1 апреля 2016 года в БСМП Красноярска с признаками отравления попали двое молодых людей и две несовершеннолетние девушки, одна из которых умерла 14 апреля. Еще пять человек пострадали. В январе 2017 года три человека в Петербурге скончались после употребления стеклоочистителя «Дед Мороз».
Тогда в беседе с НСН главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов заявил, что не видит в волне отравлений поддельным алкоголем ничего странного. Он заявил, что на Урале, в Сибири и Оренбургской области много бедных жителей, для которых легальный алкоголь недоступен из-за высоких цен.
«Это те регионы, где нечем платить за алкоголь. В местах, где ближайший магазин с лицензией находится на расстоянии нескольких десятков километров, такие точки продажи не востребованы. Поэтому там и процветает подпольный рынок. А перед новогодними праздниками эта тенденция доберётся и до крупных городов», - заявил Смирнов.
Самым крупным подобным происшествием стало отравление концентратом «Боярышника» в одном из районов Иркутска 17-26 декабря 2016 года. В косметическом концентрате для ванн оказался метиловый спирт. В результате отравления 76 человек погибли. В регионе вводили режим ЧС. Продажа настойки была запрещена, однако менее, чем через год легализована вновь.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что сопоставимой по цене альтернативы этому спиртосодержащему напитку власти не придумали, и вынуждены были вновь сделать продажу настоек легальной. Он напомнил, что во всем мире государство не рискует жизнью своих граждан и продает бедным дешевый, но безопасный алкоголь.
«Сегодня население травится немедицинской непищевой настойкой боярышника или чем-то ещё, а эквивалент этой продукции - 50 рублей за бутылку водки. Во всём мире есть крепкий алкоголь для таких потребителей. Они могут на своё пособие по безработице в Западной Европе, США, Аргентине, Австралии его купить. Поэтому какую-то там настойку они не пьют», - отметил Дробиз.
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с НСН заметил, что отучить народ пить различные спиртосодержащие вещества, не являющиеся алкогольной продукцией, невозможно. Он заявил, что главная причина участившихся случаев отравлений состоит в том, что на рынке алкогольной продукции существует множество недобросовестных производителей.
«Людей никак не отучить пить стеклоочиститель. Любая цена [на алкоголь] не может быть ниже себестоимости. Поэтому снизить ее до нуля и бесплатно раздавать алкоголь невозможно. Да, раньше меньше травились, сейчас суть проблемы в преступном бизнесе. Есть преступный бизнес, и он торгует всем, чем угодно. Стеклоочистителями под видом спиртного, вместо “Боярышника” метанолом, все, что угодно. Это преступники, и они требуют того, чтобы их покарали», - подчеркнул Брюн.
В свою очередь, психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что шансов спастись после употребления метилового спирта мало даже у здорового человека.
«Метиловый спирт абсолютно смертелен практически в любых количествах. Спасёт только специализированная помощь в палате интенсивной терапии. И то шансы невелики», - резюмировал врач в разговоре с NEWS.ru.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по 238 статье УК РФ «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».
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