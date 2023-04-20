СМИ сообщили, что в России осталось 300 иномарок массового сегмента

Издание изучило предложение официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai. На сайтах компаний подтверждается наличие 313 автомобилей среднего ценового сегмента, пишет Ura.ru. При этом популярных Renault Logan, Opel Astra и Vectra, Hyundai I и II нет в наличии.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в автосалонах страны осталось лишь несколько десятков машин массового сегмента.

«Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ», — сообщили в организации.

При этом маркетплейс Fresh Auto подсчитал, что в России осталось около 200–500 наиболее ходовых моделей Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault, Skoda.

По данным «Известий», из-за дефицита машин средней ценовой категории они подорожали в 1,5–2 раза. Эксперты отмечают, что в РФ действует механизм параллельного импорта, который должен помочь восполнить запасы автомобилей, однако поставлять в страну массовый сегмент невыгодно. В будущем потребителям придется выбирать преимущественно между китайскими и российскими машинами.

